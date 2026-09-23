Учебные классы заменят квартирами

Инвестиционно-строительная компания «Балтийская коммерция» начнет реконструкцию ранее купленного ею здания лицея работников связи в петербургской Коломне под жилой дом в 2027 году. По оценкам экспертов, стоимость реализации проекта может достигать 1–1,5 млрд рублей. Сам же объект обладает высоким потенциалом за счет исторической архитектуры и формата камерного жилья, поэтому с высокой вероятностью будет востребован рынком, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГК «Балтийская Коммерция» приобрела у Почты России пятиэтажное здание (с учетом цоколя) и земельный участок под ним на проспекте Римского-Корсакова, 69, в декабре 2023 года

Фото: Портал Citywalls ГК «Балтийская Коммерция» приобрела у Почты России пятиэтажное здание (с учетом цоколя) и земельный участок под ним на проспекте Римского-Корсакова, 69, в декабре 2023 года

Фото: Портал Citywalls

ГК «Балтийская коммерция» планирует начать реконструкцию здания бывшего лицея работников связи на проспекте Римского-Корсакова, 69, под жилой дом в 2027 году. Об этом «Ъ Северо-Запад» рассказал исполнительный директор компании Андрей Пахомовский. Архитектурную концепцию проекта разработала «Студия 44» под руководством Никиты Явейна.

Реконструкцию проведут силами собственных генподрядчиков, входящих в ГК «Балтийская коммерция». Конкретные сроки окончания работ будут зависеть от прохождения необходимых процедур и организации строительного процесса, однако в среднем реализация проектов занимает у компании около трех лет, уточнил господин Пахомовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектурную концепцию проекта разработала «Студия 44»

Фото: «Студия 44» Архитектурную концепцию проекта разработала «Студия 44»

Фото: «Студия 44»

После реконструкции общая площадь здания увеличится с 6,5 до 8,2 тыс. кв. м. Дом будет разделен на две части, отличающиеся фасадами. На двух подземных этажах разместится подземный паркинг на 36 машино-мест.

Раскрывать объем инвестиций в компании не стали, но уточнили, что он будет зависеть от окончательных проектных решений, стоимости строительных работ, выбранных материалов и инженерных систем.

ГК «Балтийская коммерция» приобрела у «Почты России» пятиэтажное здание (с учетом цоколя) и земельный участок под ним на проспекте Римского-Корсакова, 69, в декабре 2023 года. Лот достался компании за 352,8 млн рублей при стартовой цене на торгах 252 млн.

Изначально в здании 1936 года постройки располагалась школа, затем Профессиональный лицей работников связи. В 1990 году объект передали на баланс «Ленпочты». Здание не относится к объектам культурного наследия, однако находится в границах зон охраны объектов культурного наследия, где действуют особые требования к реконструкции.

ГК «Балтийская коммерция» работает на строительном рынке Петербурга с 1997 года. Основными видами деятельности компании являются инвестиции, девелопмент жилых и коммерческих объектов, строительство и реконструкция зданий. Единственным владельцем компании является Борис Прахин.

По мнению партнера, руководителя отдела консалтинга и исследований IPG.Estate Валерия Трушина, инвестиции в проект могут составить 1–1,5 млрд рублей. Эксперт хорошо отзывается о локации, отмечая, что таких мест для создания качественного элитного жилья в центре Петербурга немного.

Директор в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Петербурге Дмитрий Садовников также называет локацию интересной и перспективной для жилья: исторический центр, есть вид на воду, рядом Мариинский театр, Новая Голландия, удобная транспортная доступность для автовладельцев.

Директор департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова считает решение компании приспособить здание под жилой дом удачным. Район Коломны в последние годы получил новый импульс развития благодаря реализации и запуску новых проектов, что повышает привлекательность локации. Сам объект обладает высоким потенциалом за счет исторической архитектуры и формата камерного жилья, поэтому с высокой вероятностью будет востребован рынком, говорит эксперт.

Владимир Колодчук