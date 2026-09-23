АПК ушел в переработку

Выручка 129 компаний агро-промышленного комплекса Ярославской области, вошедших в выборку REVIEW.Ярославль, в 2025 году достигла 114,64 млрд руб. — на 73% больше, чем в 2021-м. При этом почти 58% оборота приходится на пищевую переработку, а наиболее высокие темпы роста за пять лет показали производство напитков и смешанное сельское хозяйство. Одновременно отраслевые рынки остаются неоднородными: в одних сегментах усиливается концентрация, в других крупные игроки сталкиваются с падением рентабельности и убытками. Данные для анализа предоставлены СПАРК-Интерфакс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Переработка — крупнейший слой АПК

В выборку REVIEW.Ярославль вошли действующие компании с регистрацией в Ярославской области, основным видом деятельности в сельском хозяйстве, пищевой переработке, производстве кормов или напитков и выручкой от 50 млн руб. за 2025 год. Всего отобрано 129 компаний.

В 2025 году совокупная выручка выборки составила 114,6 млрд руб., увеличившись на 73% к 2021 году. Наибольший объем пришелся на пищевую переработку — 66,3 млрд руб. или 57,9% всей выручки. Животноводство сформировало еще 27,0 млрд руб. или 23,6%.

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Таким образом, экономический центр регионального АПК находится не только в производстве сельхозсырья: основная часть оборота приходится на предприятия, которые перерабатывают его и выпускают конечную продукцию.

Быстрее всего растут напитки

За пять лет выручка предприятий выборки увеличилась на 73%. Однако динамика разных сегментов существенно различается.

Самый высокий прирост показало производство напитков: выручка выросла почти втрое с 2,225 млрд руб. до 6,603 мдрд руб. При этом это один из самых концентрированных сегментов: 92,1% выручки трех крупнейших компаний приходится на ООО «ЯЛВЗ», ООО «Ярославский завод напитков» и ООО «Органик Фуд». А вот сегмент производства кормов стал единственным с отрицательным ростом, потеряв 0,2% с 2021 года.

Рост не всегда означает улучшение экономики

Наиболее заметный разрыв между динамикой оборота и финансовым результатом наблюдается в смешанном сельском хозяйстве. Выручка сегмента за пять лет выросла на 88,4%, однако средняя рентабельность продаж в 2025 году, согласно аналитическим материалам, оставалась отрицательной — минус 3,6%. Методика усреднения этого показателя в материалах не раскрыта, поэтому его нельзя напрямую трактовать как совокупную рентабельность сегмента. Число убыточных предприятий снизилось с восьми в 2021 году до трех в 2025-м, но проблема устойчивости для значительной части компаний сохраняется. Особенностью сегмента является высокая концентрация выручки холдинга «АгриВолга», представленного пятью предприятиями с долей 73,5% или 3,689 млрд руб., поэтому его общая динамика во многом зависит от результатов деятельности самого холдинга.

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В пищевой переработке ситуация иная. Выручка за пять лет выросла на 77,1%, а доля убыточных предприятий остается на уровне 20%. При этом средняя рентабельность продаж в 2025 году составила 4,7% против 6,7% в 2021-м. Среди лидеров по выручке динамика неодинакова: ООО «Айсберри-ФМ» увеличило ее более чем в шесть раз, АО «Ярославский бройлер», ООО «ПМП» и ООО «Ярмолпрод» смогли существенно нарастить выручку и прибыль, тогда как ЗАО «Атрус» столкнулось с незначительным сокращением выручки и переходом к убыткам: рентабельность продаж снизилась с 1,6% до минус 1,6%.

В животноводстве финансовая картина за тот же период улучшилась сильнее: средняя рентабельность продаж выросла с отрицательных 71,9% в 2021 году до 8,4% в 2025-м, хотя в 2025 году показатель снизился относительно пиковых 12,1% годом ранее. Среди главных игроков сегмента по выручке лидируют АО «Волжанин» — 8,25 млрд руб. и ООО «Красный Маяк» — 5 млрд руб.

Контраст особенно ярко выражен в сегменте производства кормов, который представлен всего пятью компаниями. У АО «Рыбинскхлебопродукт» выручка росла умеренно, однако убыток в 2025 году достиг 201,9 млн руб. Два других предприятия из Рыбинска и Ростова Великого, соответственно АО «РККЗ» и ООО «РЗКП», сократили выручку почти вдвое каждый, и завершили период с убытками. На их фоне ООО «Нерохим», зарегистрированное в 2022 году, по итогам 2025 года показало результат в 965 млн руб. выручки и 103 млн руб. прибыли.

Эти примеры показывают, что рост выручки сам по себе не гарантирует укрепления экономики предприятия. Даже внутри одного сегмента соседствуют компании, которые увеличивают оборот и рентабельность, и участники, у которых выручка стагнирует или сокращается, а финансовый результат ухудшается.

ТОП-11 предприятий АПК Ярославской области по выручке за 2025 год* млн руб. № Наименование компании Вид деятельности Выручка Прибыль 1 ООО «Айсберри-ФМ» Производство мороженого 13 304 926 2 198 932 2 АО «Ярославский Бройлер» Производство мяса птицы в охлажденном виде 12 917 445 1 619 582 3 АО «Волжанин» Производство яиц сельскохозяйственной птицы 8 254 876 1 652 552 4 ООО ПМП Производство сыра и сырных продуктов 7 300 802 439 886 5 ЗАО «Атрус» Производство колбасных изделий 5 742 949 -86 786 6 Группа АРОНАП Производство чая и кофе 5 492 246 124 498 7 ООО «Красный Маяк» Производство сырого коровьего молока 5 004 594 1 651 179 8 ООО «Ярмолпрод» Производство питьевого молока и питьевых сливок 4 313 007 552 407 9 Холдинг «АгриВолга» Смешанное сельское хозяйство 4 312 059 761 037 10 ООО ЯЛВЗ Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков 3 650 877 37 454 11 ООО ТК «Ярославский» Цветоводство 3 532 939 516 806

АПК становится более разным

Пять лет роста не привели к формированию единой модели развития отрасли. Региональный АПК одновременно демонстрирует масштабирование крупных предприятий, быстрый рост отдельных средних и небольших компаний и финансовые проблемы части традиционных игроков.

Наиболее заметное изменение — усиление роли переработки и конечной продукции. При этом внутри отдельных рынков концентрация остается высокой, а рост выручки не всегда сопровождается ростом рентабельности. Поэтому дальнейшая динамика отрасли будет зависеть не только от объемов производства, но и от способности производств контролировать издержки, масштабировать эффективные бизнес-модели и удерживать маржу.