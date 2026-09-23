АПК ушел в переработку
Кто формирует выручку АПК Ярославской области и как меняются финансовые результаты отрасли
Выручка 129 компаний агро-промышленного комплекса Ярославской области, вошедших в выборку REVIEW.Ярославль, в 2025 году достигла 114,64 млрд руб. — на 73% больше, чем в 2021-м. При этом почти 58% оборота приходится на пищевую переработку, а наиболее высокие темпы роста за пять лет показали производство напитков и смешанное сельское хозяйство. Одновременно отраслевые рынки остаются неоднородными: в одних сегментах усиливается концентрация, в других крупные игроки сталкиваются с падением рентабельности и убытками. Данные для анализа предоставлены СПАРК-Интерфакс.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Переработка — крупнейший слой АПК
В выборку REVIEW.Ярославль вошли действующие компании с регистрацией в Ярославской области, основным видом деятельности в сельском хозяйстве, пищевой переработке, производстве кормов или напитков и выручкой от 50 млн руб. за 2025 год. Всего отобрано 129 компаний.
В 2025 году совокупная выручка выборки составила 114,6 млрд руб., увеличившись на 73% к 2021 году. Наибольший объем пришелся на пищевую переработку — 66,3 млрд руб. или 57,9% всей выручки. Животноводство сформировало еще 27,0 млрд руб. или 23,6%.
Таким образом, экономический центр регионального АПК находится не только в производстве сельхозсырья: основная часть оборота приходится на предприятия, которые перерабатывают его и выпускают конечную продукцию.
Быстрее всего растут напитки
За пять лет выручка предприятий выборки увеличилась на 73%. Однако динамика разных сегментов существенно различается.
Самый высокий прирост показало производство напитков: выручка выросла почти втрое с 2,225 млрд руб. до 6,603 мдрд руб. При этом это один из самых концентрированных сегментов: 92,1% выручки трех крупнейших компаний приходится на ООО «ЯЛВЗ», ООО «Ярославский завод напитков» и ООО «Органик Фуд». А вот сегмент производства кормов стал единственным с отрицательным ростом, потеряв 0,2% с 2021 года.
Рост не всегда означает улучшение экономики
Наиболее заметный разрыв между динамикой оборота и финансовым результатом наблюдается в смешанном сельском хозяйстве. Выручка сегмента за пять лет выросла на 88,4%, однако средняя рентабельность продаж в 2025 году, согласно аналитическим материалам, оставалась отрицательной — минус 3,6%. Методика усреднения этого показателя в материалах не раскрыта, поэтому его нельзя напрямую трактовать как совокупную рентабельность сегмента. Число убыточных предприятий снизилось с восьми в 2021 году до трех в 2025-м, но проблема устойчивости для значительной части компаний сохраняется. Особенностью сегмента является высокая концентрация выручки холдинга «АгриВолга», представленного пятью предприятиями с долей 73,5% или 3,689 млрд руб., поэтому его общая динамика во многом зависит от результатов деятельности самого холдинга.
В пищевой переработке ситуация иная. Выручка за пять лет выросла на 77,1%, а доля убыточных предприятий остается на уровне 20%. При этом средняя рентабельность продаж в 2025 году составила 4,7% против 6,7% в 2021-м. Среди лидеров по выручке динамика неодинакова: ООО «Айсберри-ФМ» увеличило ее более чем в шесть раз, АО «Ярославский бройлер», ООО «ПМП» и ООО «Ярмолпрод» смогли существенно нарастить выручку и прибыль, тогда как ЗАО «Атрус» столкнулось с незначительным сокращением выручки и переходом к убыткам: рентабельность продаж снизилась с 1,6% до минус 1,6%.
В животноводстве финансовая картина за тот же период улучшилась сильнее: средняя рентабельность продаж выросла с отрицательных 71,9% в 2021 году до 8,4% в 2025-м, хотя в 2025 году показатель снизился относительно пиковых 12,1% годом ранее. Среди главных игроков сегмента по выручке лидируют АО «Волжанин» — 8,25 млрд руб. и ООО «Красный Маяк» — 5 млрд руб.
Контраст особенно ярко выражен в сегменте производства кормов, который представлен всего пятью компаниями. У АО «Рыбинскхлебопродукт» выручка росла умеренно, однако убыток в 2025 году достиг 201,9 млн руб. Два других предприятия из Рыбинска и Ростова Великого, соответственно АО «РККЗ» и ООО «РЗКП», сократили выручку почти вдвое каждый, и завершили период с убытками. На их фоне ООО «Нерохим», зарегистрированное в 2022 году, по итогам 2025 года показало результат в 965 млн руб. выручки и 103 млн руб. прибыли.
Эти примеры показывают, что рост выручки сам по себе не гарантирует укрепления экономики предприятия. Даже внутри одного сегмента соседствуют компании, которые увеличивают оборот и рентабельность, и участники, у которых выручка стагнирует или сокращается, а финансовый результат ухудшается.
ТОП-11 предприятий АПК Ярославской области по выручке за 2025 год*
млн руб.
|№
|Наименование компании
|Вид деятельности
|Выручка
|Прибыль
|1
|ООО «Айсберри-ФМ»
|Производство мороженого
|13 304 926
|2 198 932
|2
|АО «Ярославский Бройлер»
|Производство мяса птицы в охлажденном виде
|12 917 445
|1 619 582
|3
|АО «Волжанин»
|Производство яиц сельскохозяйственной птицы
|8 254 876
|1 652 552
|4
|ООО ПМП
|Производство сыра и сырных продуктов
|7 300 802
|439 886
|5
|ЗАО «Атрус»
|Производство колбасных изделий
|5 742 949
|-86 786
|6
|Группа АРОНАП
|Производство чая и кофе
|5 492 246
|124 498
|7
|ООО «Красный Маяк»
|Производство сырого коровьего молока
|5 004 594
|1 651 179
|8
|ООО «Ярмолпрод»
|Производство питьевого молока и питьевых сливок
|4 313 007
|552 407
|9
|Холдинг «АгриВолга»
|Смешанное сельское хозяйство
|4 312 059
|761 037
|10
|ООО ЯЛВЗ
|Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков
|3 650 877
|37 454
|11
|ООО ТК «Ярославский»
|Цветоводство
|3 532 939
|516 806
*В таблицу включены предприятия и группы предприятий с выручкой свыше 3 млрд руб. за 2025 год, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства. Финансовые результаты других предприятий, входящих в соответствующие группы, в расчетах не учитывались
АПК становится более разным
Пять лет роста не привели к формированию единой модели развития отрасли. Региональный АПК одновременно демонстрирует масштабирование крупных предприятий, быстрый рост отдельных средних и небольших компаний и финансовые проблемы части традиционных игроков.
Наиболее заметное изменение — усиление роли переработки и конечной продукции. При этом внутри отдельных рынков концентрация остается высокой, а рост выручки не всегда сопровождается ростом рентабельности. Поэтому дальнейшая динамика отрасли будет зависеть не только от объемов производства, но и от способности производств контролировать издержки, масштабировать эффективные бизнес-модели и удерживать маржу.