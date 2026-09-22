Мэр Ярославля Артем Молчанов на этой неделе сложит полномочия

24 сентября состоится внеочередное заседание муниципалитета Ярославля, на котором депутаты рассмотрят заявление мэра Артема Молчанова о досрочном сложении полномочий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил председатель муниципалитета Сергей Калинин.

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После рассмотрения заявления муниципалитетом указом губернатора будет назначен временно исполняющий полномочия мэра. Эти события ожидаются на текущей неделе. Затем у губернатора будет полгода на то, чтобы выйти к муниципалитету с предложением о кандидатах на пост мэра, из которых депутаты будут выбирать нового главу города.

Артем Молчанов, выдвинутый партией «Единая Россия», выиграл в Ростовском одномандатном округе №194 по результатам выборов депутатов Госдумы России девятого созыва. Его поддержали 33,28% избирателей. 22 сентября областной избирком сообщил, что Артем Молчанов постановлением комиссии признан избранным депутатом.

Артем Молчанов — мэр Ярославля с ноября 2022 года (избран депутатами муниципалитета, за него проголосовали 36 из 38 депутатов). До этого был зампредом правительства Ярославской области, а еще раньше — руководителем УФАС по Кировской области и начальником правового управления ФАС России.

Алла Чижова