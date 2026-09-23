Аренда однушек в Ярославле подорожала на 15% за квартал

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Ярославле в сентябре составила 26,5 тыс. руб. в месяц, увеличившись за третий квартал на 14,7%. Это один из самых высоких показателей среди 40 крупнейших рынков аренды в России, следует из исследования «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным аналитиков, сильнее однокомнатные квартиры за квартал подорожали только в Волгограде — на 16,1%. В Ярославле при этом годовая динамика осталась отрицательной: относительно сентября 2025 года ставка снизилась на 1,9%.

Средняя ставка аренды двушки в Ярославле в сентябре составила 37 тыс. руб. За третий квартал она выросла на 6%, а за год снизилась на 1,1%.

В целом по 40 крупным городам России однокомнатные квартиры за третий квартал подорожали на 5,2%, двухкомнатные — на 3,3%. При этом годовая динамика оказалась отрицательной: «однушки» подешевели на 2,2%, «двушки» — на 5,7%. В «Циане» отмечают, что впервые с 2020 года ставки долгосрочной аренды в крупных городах не выросли в годовом выражении.

Аналитики «Циана» ожидают в четвертом квартале сезонного снижения активности и ставок. По их оценке, до конца года цены на аренду могут снизиться на 5–6% от текущего уровня.

Виктория Самко