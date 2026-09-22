В Ярославской области 27 сентября пройдет «Кросс нации»

Ярославская область 27 сентября присоединится ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Забег пройдет на территории спортивно-туристического комплекса «Подолино». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Участники смогут выбрать дистанцию в зависимости от возраста и подготовки. Юные спортсмены и любители пробегут 2 км, взрослые атлеты и опытные бегуны — 4 км. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена дистанция 500 м.

Онлайн-регистрация через портал «Госуслуги» завершилась 21 сентября. Зарегистрироваться также можно в легкоатлетическом манеже Ярославля с 22 по 25 сентября или непосредственно на месте проведения забега 27 сентября. Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Виктория Самко