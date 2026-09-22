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Браконьера осудили за ловлю сетями на озере Неро

Мировой судья судебного участка №3 Ростовского судебного района Ярославской области оштрафовал на 40 тыс. руб. 58-летнего жителя Ярославля за незаконную добычу рыбы на озере Неро. Приговор вступил в законную силу, сообщила прокуратура Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

В мае мужчина приехал из Ярославля в Ростовский муниципальный округ и с помощью рыболовной сети выловил из озера лещей и плотву. Озеро Неро относится к особо охраняемым природным территориям Ярославской области. Ущерб водным биологическим ресурсам, причиненный действиями мужчины, оценили в 5,5 тыс. руб.

Суд признал его виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенного орудия массового истребления на особо охраняемой природной территории.

Виктория Самко

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