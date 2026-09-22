В Ярославской области подвели итоги исполнения бюджета за первое полугодие

По итогам шести месяцев 2026 года бюджет Ярославской области исполнен на 66,6 млрд руб. по доходам и 76,1 млрд руб. по расходам. Как пояснил губернатор Михаил Евраев, дефицит вызван тем, что основные траты приходятся на первое полугодие, а большая часть доходов поступает во втором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Он пояснил, что более половины расходов направлено на социальную сферу, включая оплату труда бюджетников, выплаты семьям, здравоохранение и образование. На поддержку участников СВО и их близких выделено 3,4 млрд руб. Кроме того, на 6,7 млрд руб. выросло финансирование производственной сферы.

«Помогаем нашим коммунальным предприятиям с модернизацией инфраструктуры, закупаем транспорт, ремонтируем дороги, занимаемся благоустройством. Мы выполняем все взятые на себя обязательства, сохраняем социальную направленность расходов и наращиваем экономический потенциал для дальнейшего развития региона»,— прокомментировал губернатор.

На заседании профильного комитета в областной думе министр финансов региона Алексей Долгов отметил рост налоговых и неналоговых поступлений. Так, доходы от налога на прибыль выросли на 8%, а поступления от крупных налогоплательщиков увеличились почти на 700 млн руб. Налог на доходы физических лиц повысился на 15% по сравнению с 2025 годом, что связано с ростом заработных плат.

«Мы видим, что по большинству видов налогов у нас положительная динамика поступлений. По самым сложным налогам, например по упрощенной системе налогообложения, тоже все неплохо. Система работает, в нее вошли более трех тысяч субъектов бизнеса. Таким образом, экономика показывает, что у нее возможности есть»,— прокомментировал председатель комитета Александр Гончаров.

Из федерального бюджета в регион поступило почти 11 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее. Благодаря участию в федеральной программе списания долгов по бюджетным кредитам в первом полугодии сохранено 4,9 млрд руб., а в сентябре ожидается еще 2,4 млрд руб. Эти средства планируют направить на проекты в сфере ЖКХ, обновление общественного транспорта и социальные нужды.

Алла Чижова