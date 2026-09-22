Возведение ущерба

В Новочеркасский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, от действий фигурантов пострадали 305 человек, заключивших договоры на строительство частных домов в Ростовской, Воронежской областях и Крыму. Сумма ущерба превысила 1 млрд руб. При этом, по версии правоохранителей, более 290 млн руб. были легализованы через приобретение дорогостоящего имущества и переводы на подконтрольные счета. Еще один фигурант — гендиректор ООО «СитиСтрой» Арутюн Арутюнян, находится в международном розыске. Его дело выделено в отдельное производство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух индивидуальных предпринимателей по обвинению в мошенничестве при строительстве частных домов и легализации денежных средств. 21 сентября дело было направлено в Новочеркасский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

На старте расследования, в начале 2025 года, правоохранители оценивали объем незаконно полученных средств в 500 млн руб. Потерпевшими тогда были признаны 130 жителей Ростовской и Воронежской областей, а также Республики Крым. Еще почти 100 человек рассматривались как возможные потерпевшие.



По мере расследования росли количество заявлений и сумма ущерба. К моменту завершения расследования, 18 сентября 2026 года, сотрудники ГУ МВД по Ростовской области сообщили уже о почти 300 клиентах компании и размере ущерба на сумму более 1,1 млрд руб. По уточненной в прокуратуре информации, сейчас по делу проходят 305 пострадавших. Особенно много клиентов приходится на Дон и Крым. Так, только на полуострове правоохранителям известно как минимум о 40 потерпевших. В Ростовской области договоры заключались с жителями столицы Дона, Новочеркасска, Батайска, Аксайского района и др. муниципалитетов. Речь шла не о строительстве коттеджного поселка, а об отдельных частных домах, разбросанных по значительной территории. Это, по словам представителей регионального МВД, существенно осложнило расследование.

Следствие продолжает устанавливать возможных пострадавших, объясняя это тем, что часть клиентов до сих пор не обратилась в полицию. Люди рассчитывают получить дома, за которые ООО «СитиСтрой» были перечислены деньги.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «СитиСтрой» было зарегистрировано в Новочеркасске в январе 2024 года. Специализация — предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Генеральный директор компании — Арутюн Арутюнян. По итогам 2024 года, выручка компании составила 32,9 млн руб., чистая прибыль — 254 тыс. руб. На данный момент компания является действующей.

По версии следствия, на основании заключенных договоров клиенты перечисляли средства компании «СитиСтрой», после чего участках начинались строительные работы. Однако в предусмотренные договорами сроки дома не были переданы заказчикам. Следствие полагает, что фигуранты изначально не намеревались исполнять обязательства по значительной части договоров.

В начале 2025 года работы на стройплощадках остановились. Клиенты компании стали обращаться в правоохранительные органы. В итоге, в конце января было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.



Сначала в материалах дела фигурировали трое подозреваемых: Евгений Павловский, его бывшая супруга Евгения Игнатьева и Арутюн Арутюнян. По данным правоохранителей, до создания «СитиСтроя» господин Арутюнян работал начальником отдела ипотечного кредитования одного из банков. Там он познакомился с Евгением Павловским, занимавшимся строительством, и предложил ему заняться совместным бизнесом.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», партнеры создали компанию, в которой господин Арутюнян занимался привлечением клиентов, господин Павловский — возведением домов. По данным следствия, деньги клиентов поступали в том числе на счета, связанные с госпожой Игнатьевой.

Евгению Павловскому и Евгении Игнатьева было предъявлено обвинение в мошенничестве. Долгое время они находились под подпиской о невыезде и сотрудничали со следствием. В частности, господин Павловский пытался привлечь кредит для завершения строительства: ему удалось достроить около 40 домов, еще около 60 находились на стадии завершения. Однако финансирование получить не удалось: около 80% домов так и остались на разной стадии строительства.

В конце января 2026 года Павловскому и Игнатьевой изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Полиция провела около 150 обысков у фигурантов, их родственников и в офисах продаж. Правоохранители изъяли документы, телефоны и базы данных.

Отдельным эпизодом расследования стало предполагаемое отмывание средств. По данным прокуратуры, более 290 млн руб. были легализованы через покупку дорогостоящего имущества и переводы на подконтрольные банковские счета Павловского и Игнатьевой. На имущество обвиняемых наложен арест.

Арутюн Арутюнян, по данным правоохранителей, покинул Россию еще до того, как получил статус подозреваемого по уголовному делу. Позднее его объявили в международный розыск.



Следствие считает, что господин Арутюнян может находиться в Армении. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело в отношении гендиректора «СитиСтроя» выделено в отдельное производство.

Защита господина Арутюняна пыталась обжаловать меру пресечения, но Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского райсуда. Ранее, еще в июле 2025 года, представители правоохранительных органов заявляли, что в случае сохранения меры пресечения они рассчитывают запустить процедуру экстрадиции.

Наталья Белоштейн