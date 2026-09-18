К организаторам концерта Канье Уэста подали еще один иск

Житель Москвы Алексей Зыков подал в суд на компанию Say Agency, которая выступала организатором концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Карточка дела зарегистрирована на портале мировых судей столицы.

В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС сообщили, что концертное агентство не вернуло 46 тыс. руб. за приобретенные по акции билеты, а также 4,2 тыс. руб. — за сборы, связанные с их оформлением. Дату рассмотрения иска пока не назначили.

Ранее с аналогичным иском к Say Agency в суд обратился житель Воронежа Евгений Рассказов. Роспотребнадзор вынес компании предостережение за отказ вернуть деньги.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. В агентстве уверяли, что отменять концерты не будут. Тем не менее с сайта тура Канье Уэста петербургские концерты пропали.