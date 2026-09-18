С сайта тура Канье Уэста пропали объявления о концертах в России
Из расписания концертов американского рэпера Канье Уэста пропали два концерта в Санкт-Петербурге. Сейчас на сайте Yeezy tour упомянуты шоу только в Джакарте (Индонезия), Хьюстоне, Далласе и Фениксе.
Канье Уэст
Фото: Scott Roth / Invision / AP
Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. В агентстве уверяли, что отменять концерты не будут. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. В Воронеже был подан иск к организатору концерта из-за невозможности вернуть билет.
О проблемах с проведением концертов — в материале «Ъ» «Синдром отмены».
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Петербургские шоу пока нельзя считать подтвержденными: для их проведения необходим договор аренды с «Газпром Ареной», которого, по заявлению площадки, нет. При этом Say Agency утверждало, что направило стадиону подписанный договор, а Канье Уэст получил предоплату и не отменяет визит, поэтому исчезновение дат указывает на нерешенный конфликт между организатором и площадкой, а не само по себе оформляет отмену концертов.
Если мероприятие переносится, первоначальный договор с покупателем расторгается, и зритель не обязан соглашаться на новую дату. При требовании, поданном более чем за месяц до начала концерта, организатор должен вернуть полную стоимость билета и возместить связанные с отменой убытки.
Массовые обращения покупателей и взыскание значительных сумм создают для организатора риск банкротства, который оценивается как экстремально высокий. До прояснения статуса шоу сведения о нем следует проверять только на официальных ресурсах Say Agency и «Газпром Арены»: площадка отдельно предупреждала об активизации мошенников.