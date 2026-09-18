С сайта тура Канье Уэста пропали объявления о концертах в России

Из расписания концертов американского рэпера Канье Уэста пропали два концерта в Санкт-Петербурге. Сейчас на сайте Yeezy tour упомянуты шоу только в Джакарте (Индонезия), Хьюстоне, Далласе и Фениксе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Scott Roth / Invision / AP Канье Уэст

Фото: Scott Roth / Invision / AP

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. В агентстве уверяли, что отменять концерты не будут. Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение из-за того, что компания отказалась возвращать деньги за билеты. В Воронеже был подан иск к организатору концерта из-за невозможности вернуть билет.

О проблемах с проведением концертов — в материале «Ъ» «Синдром отмены».