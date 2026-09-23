Ярославль и Углич стали лидерами области по числу аттестованных гидов

В Ярославле и Угличе находится больше половины аттестованных гидов Ярославской области. Об этом стало известно на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Министр культуры и туризма региона Светлана Костышина рассказала, что всего на территории региона аттестованы 582 экскурсовода. Согласно представленной презентации, 230 гидов аттестованы в Ярославле, 100 — в Угличе, 80 — в Рыбинске. На четвертом месте по количеству расположился Переславль (51 гид), на пятом — Мышкин (46), на шестом — Тутаев (36), на седьмом — Ростов Великий (16).

«Сейчас у нас на территории региона 12 округов имеют аттестованных гидов и экскурсоводов-переводчиков, но мы стремимся к тому, чтобы все округа имели своих сертифицированных гидов и экскурсоводов»,— сказала госпожа Костышина.

Регион называется лидером среди субъектов Центрального федерального округа по числу аттестованных гидов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что кампания по аттестации гидов стартовала 1 сентября 2022 года. Аттестацию нужно проходить раз в пять лет.

Алла Чижова