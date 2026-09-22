На Дону суд взыскал с экс-руководителя «Родных полей» 135 млн рублей убытков

Арбитражный суд Ростовской области взыскал 135,4 млн руб. убытков с Марины Турянской, которая почти семь лет возглавляла ООО «Родные поля» (прежнее название — ООО «Торговый дом «РИФ»). Суд признал недобросовестными действия госпожи Турянской при оформлении задолженности четырех поставщиков сельхозпродукции: за день до отмены процентных условий она согласовала коммерческий кредит для должников, а затем исключила эти условия из соглашений. Кроме убытков, с бывшего директора взыскано 1,1 млн руб. госпошлины. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из решения суда, Марина Турянская руководила компанией с июня 2018 года по апрель 2025 года. В феврале 2025 года Арбитражный суд Ростовской области по иску Генеральной прокуратуры взыскал в доход Российской Федерации 100% долей ООО «Родные поля». В апреле Росимущество досрочно прекратило полномочия госпожи Турянской как директора.

Поводом для нового спора стали расчеты «Родных полей» с четырьмя сельхозпредприятиями — «Мелиховское-Агро», «Усть-Донецким агропромышленным комплексом», «Агропредприятием Бессергеновское» и ООО «Рассвет». Компания перечисляла им авансы в счет будущих поставок сельхозпродукции. Однако поставки не состоялись, и к октябрю 2024 года общая сумма неотработанных авансов достигла 799,1 млн руб.

7 октября 2024 года стороны зафиксировали задолженность и договорились вернуть деньги до конца года. Однако 19 декабря были подписаны новые соглашения: задолженность должна была быть возвращена до 1 сентября 2025 года, а с 1 января на нее должны были начисляться проценты в размере ключевой ставки Банка России плюс пять процентных пунктов. Стороны также предусмотрели возможность погашения долга поставками пшеницы по цене 15,9 тыс. руб. за тонну с учетом НДС.

Уже на следующий день, 20 декабря, госпожа Турянская подписала с теми же четырьмя компаниями новые дополнительные соглашения. Из них условия о коммерческом кредите и процентах были исключены. В итоге поставщики не вернули задолженность и не поставили сельхозпродукцию в установленный срок, а «Родные поля» лишились возможности требовать предусмотренные соглашениями проценты.

Суд счел такие действия бывшего директора недобросовестными и неразумными. В решении отмечается, что госпожа Турянская знала о коммерческих условиях предоставления отсрочки, поскольку сама согласовала их с поставщиками днем ранее. Кроме того, суд обратил внимание на то, что идентичные условия были исключены одновременно из четырех самостоятельных соглашений. Поэтому довод ответчика о «технической ошибке» суд отклонил.

Не убедили суд и ссылки на то, что начисление процентов якобы противоречило кредитным отношениям компании со Сбербанком. Суд указал, что коммерческий кредит в данном случае являлся условием договоров поставки и не означал возникновения самостоятельного заемного обязательства.

Представитель Турянской также просил назначить финансово-экономическую экспертизу, истребовать документы из налоговой и привлечь к делу Сбербанк и еще двух лиц. Суд во всех этих ходатайствах отказал. В частности, деньги на проведение экспертизы не были внесены на депозит суда.

В результате суд взыскал с госпожи Турянской в пользу «Родных полей» 135,45 млн руб. убытков и 1,15 млн руб. расходов по госпошлине.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с бывшего владельца «Родных поле» Петра Ходыкина суд взыскал 24 млрд руб. дивидендов, распределенных в период его контроля над компанией.

Наталья Белоштейн