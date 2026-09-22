В Ярославской области купили систему искусственного интеллекта для врачей

В Ярославской области внедрят систему поддержки принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта. Контракт стоимостью 8,98 млн руб. заключен 18 сентября с ООО «Медикбук», следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Закупка была размещена 28 августа. Система будет работать с электронными медицинскими картами и использоваться, в частности, для диспансерного наблюдения и диспансеризации пациентов. Программа сможет давать рекомендации по обследованию и лечению пациентов с болезнями системы кровообращения, а также анализировать медицинские данные. Она должна быть совместима с региональным сегментом единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Внедрение системы стало продолжением цифровизации регионального здравоохранения. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 15 сентября губернатор Михаил Евраев заявил, что после перехода медицинских учреждений на единую информационную систему появилась возможность подключать технологии искусственного интеллекта. По его словам, программы «второго мнения» помогают врачам ставить диагнозы, выполнять описание и интерпретацию данных.

Виктория Самко