Октябрьский мост частично перекроют из-за замены деформационных швов

В Ярославле 23 сентября в 20 часов начнется ремонт на Октябрьском мосту, в связи с чем часть проезжей части будет перекрыта. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ярдормост» в рамках гарантийных обязательств заменит деформационные швы, пришедшие в неудовлетворительное состояние. Работы займут порядка 10 дней и будут вестись по ночам — с 20:00 до 6:00.

«Обновление деформационных швов на мосту начнется со стороны Заволжского района в направлении Октябрьской площади. На время работ будет частично перекрываться одна из полос в одном направлении движения»,— сообщили в правительстве.

«Ярдормост» капитально ремонтировал Октябрьский мост в 2022 году, цена контракта составляла 176 млн руб.

Алла Чижова