В Ярославской области началась регистрация на Неделю промышленности

Началась регистрация участников Недели промышленности Ярославской области, которая пройдет с 5 по 11 октября в КЗЦ «Миллениум». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В программу войдут межотраслевая выставка предприятий, колледжей и вузов, стратегические сессии, конференции, ярмарки вакансий и стажировок, экскурсии на предприятия и IV Международный торгово-промышленный конгресс «Инвестиции. Развитие. Кооперация». Также запланирована общероссийская биржа субконтрактов и инжиниринга. Отдельная программа подготовлена для школьников и студентов.

«Неделя промышленности — это главная площадка региона, где бизнес, власть, образование и молодежь встречаются, чтобы вместе формировать промышленное будущее Ярославской области»,— заявил первый заместитель председателя областного правительства Денис Хохряков.

По данным регионального правительства, в январе—июле 2026 года индекс промышленного производства в области составил 108,6% к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгрузки обрабатывающих производств достиг 433,3 млрд руб., увеличившись на 5,1%.

В прошлом году в Неделе промышленности участвовали более 80 предприятий и организаций, мероприятия посетили свыше 25 тыс. человек. В этом году программа впервые рассчитана на семь дней. Каждый день будет посвящен отдельной тематике — от химической и строительной промышленности до науки и молодежи. 11 октября пройдет день открытых дверей.

Участие в мероприятиях бесплатное. Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте Недели промышленности.

Антон Голицын