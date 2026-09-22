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Данил Романцев останется в «Локомотиве» до конца сезона

Ярославский ХК «Локомотив» подписал односторонний контракт с нападающим Данилом Романцевым. Соответствующие данные отражены на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

Контракт с форвардом будет действовать до 31 мая 2027 года, то есть до конца текущего сезона. Данил Романцев уже провел в составе «Локомотива» три матча в рамках просмотрового контракта, действие которого должно было завершиться 11 октября.

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Хоккеист является воспитанником «Локомотива»: он вернулся в родной клуб спустя 10 лет. Последние сезоны играл за ХК «Автомобилист». Всего в КХЛ он принял участие в 621 игре, забил 75 голов и оформил 80 голевых передач.

Алла Чижова

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