В Ярославской области будут судить закладчиков даркнет-магазина

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей региона, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина и две женщины выполняли функции розничных закладчиков даркнет-магазина. По указанию кураторов они получали наркотики через оптовые тайники, расфасовывали их и оборудовали собственные тайники. Размер вознаграждения зависел от количества сделанных закладок.

В феврале в автомобиле мужчины сотрудники полиции обнаружили более 91 грамма запрещенного вещества. В марте в Рыбинске были задержаны две женщины, у которых изъяли более 15 и 24 граммов запрещенных веществ.

По данным полиции, мужчина и женщина получали оплату за незаконную деятельность на специально созданные криптокошельки. Затем они конвертировали криптовалюту и переводили рубли на банковские счета, пытаясь придать денежным средствам вид законных доходов. Кроме того, у женщины обнаружили около 1 грамма наркотического средства, которое, по версии следствия, она хранила для личного употребления.

Фигурантам предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе о покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы и легализации денежных средств. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виктория Самко