Суд ликвидировал «Южную Часовую Компанию» в Ростове с долгом почти 50 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Южная Часовая Компания». Соответствующее определение по делу вынесено 17 сентября 2026 года. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Процедура банкротства была инициирована заявлением АО «Российские железные дороги» еще в январе 2023 года, а само конкурсное производство открыто решением суда от октября того же года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южная часовая компания» зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки. Учредитель — Дмитрий Петренко. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Как следует из материалов дела, за три года работы арбитражному управляющему Евгению Коробову (член Ассоциации «Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления») не удалось сформировать конкурсную массу. Запросы в регистрирующие органы подтвердили отсутствие имущества у должника, зарегистрированного на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Реестр требований кредиторов был закрыт в феврале 2024 года. Общая сумма задолженности перед кредиторами составила 49,93 млн рублей. Из-за отсутствия активов требования не были погашены и теперь считаются погашенными в соответствии со статьей 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В ходе проверки финансового состояния управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства компании. Материалы были переданы в правоохранительные органы, однако постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.12.2025 года в преследовании было отказано.

Согласно определению суда, документ будет направлен в орган государственной регистрации юридических лиц для внесения записи о ликвидации общества в ЕГРЮЛ в течение тридцати, но не позднее шестидесяти дней. До момента внесения записи решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. После исключения из реестра юридическое лицо официально прекратит свое существование.

Тат Гаспарян