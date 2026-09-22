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В Ярославской области 22 сентября ожидается гроза

Гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидаются местами в Ярославской области в ближайшие один-три часа. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18:00 22 сентября, сообщили в экстренных службах.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +18 – 23 °C.

Жителей региона призвали во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами, избегать открытой местности и нахождения вблизи водоемов. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим.

Виктория Самко

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