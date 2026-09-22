В Ярославской области 22 сентября ожидается гроза

Гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидаются местами в Ярославской области в ближайшие один-три часа. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18:00 22 сентября, сообщили в экстренных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +18 – 23 °C.

Жителей региона призвали во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами, избегать открытой местности и нахождения вблизи водоемов. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим.

Виктория Самко