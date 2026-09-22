Мэр Ярославля подписал решение о выплатах резервистам
В Ярославле установили меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 200 тыс. руб. резервистам. Соответствующее решение подписали мэр Артем Молчанов и председатель муниципалитета Сергей Калинин.
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
Выплата положена тем, кто в период с 18 августа по 31 декабря 2026 года заключил контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ через Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны и был направлен на специальные сборы для защиты критически важных объектов на территории города.
Выплата предоставляется за счет средств городского бюджета при первом направлении на сборы. В этом году на эти цели направят 20,4 млн руб. в расчете на 102 человека.