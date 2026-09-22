Главные новости к утру 22 сентября

В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены несколько домов.

На Нерюнгринской ГРЭС в Якутии произошел пожар.

Несколько американских СМИ объявили бойкот Дональду Трампу и перестали освещать официальные мероприятия с его участием.

США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии, а также создать еще одну на восточном побережье, пишет Reuters.

Франция готова работать над обеспечением безопасности энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, узнало AFP.