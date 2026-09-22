AFP: Франция готова обеспечить энергетическую безопасность Саудовской Аравии
Франция готова работать над обеспечением безопасности энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, на которую нацелены йеменские хуситы, пишет AFP со ссылкой на источник. Собеседник агентства добавил, что Париж намерен придерживаться «строго оборонительного подхода».
«Франция готова внести свой вклад в обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии в Янбу и вдоль трубопровода "Восток-Запад" в рамках строго оборонительного подхода»,— сказал источник.
В начале сентября обострился конфликт между хуситами, которых поддерживает Иран, и признанным правительством Йемена. Из-за нескольких атак повстанцев по территории Саудовской Аравии была повреждена инфраструктура государственной нефтекомпании Saudi Aramco, включая нефтепровод «Восток — Запад». 18 сентября Saudi Aramco уведомила европейские НПЗ о приостановке поставок сырой нефти в октябре.
Механизм, который предстоит защищать, связан с ролью маршрута: нефтепровод «Восток—Запад» доставляет нефть в порт Янбу и позволяет вывозить ее в обход Ормузского пролива. Поэтому уязвимость объектов в Янбу и на трассе ограничивает не только работу инфраструктуры, но и доступ Саудовской Аравии к экспортному маршруту.
После повреждений в сентябре 2026 года полноценное восстановление нефтепровода оценивалось в несколько недель: частичная работа возможна, но ее объем оставался неясным. Запасов в Янбу для поддержания экспорта, по оценкам на 13 сентября 2026 года, хватало примерно на пять—семь дней; при задержке ремонта мировые поставки могли снизиться на 4%, а европейские покупатели уже начали искать альтернативные объемы.