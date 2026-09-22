AFP: Франция готова обеспечить энергетическую безопасность Саудовской Аравии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм, который предстоит защищать, связан с ролью маршрута: нефтепровод «Восток—Запад» доставляет нефть в порт Янбу и позволяет вывозить ее в обход Ормузского пролива. Поэтому уязвимость объектов в Янбу и на трассе ограничивает не только работу инфраструктуры, но и доступ Саудовской Аравии к экспортному маршруту.

После повреждений в сентябре 2026 года полноценное восстановление нефтепровода оценивалось в несколько недель: частичная работа возможна, но ее объем оставался неясным. Запасов в Янбу для поддержания экспорта, по оценкам на 13 сентября 2026 года, хватало примерно на пять—семь дней; при задержке ремонта мировые поставки могли снизиться на 4%, а европейские покупатели уже начали искать альтернативные объемы.