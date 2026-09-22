На Нерюнгринской ГРЭС в Якутии произошел пожар

На территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал, сообщило МЧС. Пострадал один человек.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 кв. м. Пострадавший — сотрудник тепловой электростанции 1993 года рождения. Он отравился угарным газом. Причина пожара неизвестна.

Мощность Нерюнгринской ГРЭС составляет 570 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией несколько районов Якутии и Амурской области, а также несколько угледобывающих предприятий и тяговые подстанции БАМа и Транссиба.