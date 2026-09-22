В Самарской области после атаки БПЛА повреждено несколько домов

В Самарской области отразили атаку ВСУ, были сбиты десятки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, целью атаки были промышленные предприятия.

Господин Федорищев рассказал, что в регионе повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и машины. Информации о пострадавших нет. Мэр Самары Иван Носков уточнил, что в городе получили повреждения несколько домов и кровля одного здания.

На фоне атаки беспилотников аэропорт Самары приостанавливал работу. В аэропорту задержано более 10 рейсов на вылет и прилет.