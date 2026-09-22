В Самарской области после атаки БПЛА повреждено несколько домов
В Самарской области отразили атаку ВСУ, были сбиты десятки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, целью атаки были промышленные предприятия.
Господин Федорищев рассказал, что в регионе повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и машины. Информации о пострадавших нет. Мэр Самары Иван Носков уточнил, что в городе получили повреждения несколько домов и кровля одного здания.
На фоне атаки беспилотников аэропорт Самары приостанавливал работу. В аэропорту задержано более 10 рейсов на вылет и прилет.
Временная приостановка работы аэропорта при угрозе атаки БПЛА означает, что прием и отправление самолетов прекращаются до снятия ограничения. В октябре 2025 года аэропорт Курумоч не работал с 3:42 до 5:50; за это время два самолета, летевшие в Самару, ушли на запасные аэродромы, один рейс отменили, еще пять задержались.
Для пассажиров и авиакомпаний такое решение означает изменение маршрута и расписания, а не только задержку внутри терминала. В августе 2025 года пять рейсов, следовавших в Самару, отправили на запасные аэродромы, после чего аэропорт временно приостановил обслуживание пассажиров.