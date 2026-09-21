В Ярославле братья услышали приговор за производство контрафактного алкоголя

Красноперекопский районный суд Ярославля приговорил двух братьев 35 и 38 лет к лишению свободы за незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как установил суд, два брата начали незаконную деятельность в августе 2024 года. Не имея соответствующей лицензии, они закупили этиловый спирт и хранили его в арендованном нежилом помещении в Красноперекопском районе. Там же они производили и хранили для последующего сбыта немаркированный алкоголь и продукцию с заведомо поддельными акцизными марками.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. По материалам дела, в ходе обысков у них изъяли более 34 тыс. бутылок готовой продукции с поддельными акцизными марками стоимостью около 7 млн руб., более 5,6 тыс. литров этилового спирта и свыше 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции, а также документацию, которая указывала на незаконную экономическую деятельность.

Уголовное дело расследовала полиция. Младшему, ранее судимому за аналогичные преступления, назначили три года колонии строгого режима. Старший получил два года десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

Виктория Самко