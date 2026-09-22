Место дороже метра

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья Петербурга подошла к миллиону рублей за метр — 960 тыс. по итогам восьми месяцев. За тот же период спрос в метрах сократился на 14%, а средний бюджет сделки вырос на 15%, до 82 млн рублей. Рынок растет не объемом, а чеком.

При этом участков под элитное строительство не прибавляется. Более 70% продаж сегмента приходится на Петроградский район, и эта доля не меняется годами. Все остальное — редевелопмент, «серый пояс» и камерные клубные дома на «пятнах», которые десять лет назад никто не назвал бы престижными.

Матисов остров, Коломна, Синопская набережная — территории, которые сами девелоперы честно называют недооцененными. Недооцененность и премиальность, впрочем, не синонимы, а последовательность, и между ними несколько лет. Статус локации не создается одним дорогим проектом и не создается маркетингом. Нужны окружение, инфраструктура, время. Редкая для отрасли трезвость.

Девелоперы, работающие в более демократичных сегментах, тоже осваивают новые ниши. По мнению некоторых экспертов, перспективным направлением может стать загородное малоэтажное жилье. Эскроу дошло до частного домостроения, интерес к собственному дому никуда не делся, свободная земля в области есть. Но чем ниже плотность, тем дороже сети, дороги и социальные объекты в расчете на продаваемый метр. Крупные игроки формат тестируют. Основным бизнесом он у них не пока становится.

В черте же города компании, работающие в сегменте многоэтажного жилья, вынуждены увеличивать расходы на то, чтобы отстроиться от конкурентов и повысить индивидуальность своих проектов. Одним из наиболее эффективных инструментов для достижения этих целей остается благоустройство. При этом за год себестоимость работ по созданию внутридворовых территорий в новых проектах подорожала на 20–30%.

Все эти направления требуют новых расходов, при этом цена на квадратный метр из-за низкого спроса не растет, а значит, рентабельность строительного бизнеса продолжает снижаться.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Инвестиции в недвижимость»