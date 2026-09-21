Явка на выборах в Госдуму в Ярославской области составила 42,36%

В выборах депутатов Госдумы РФ в Ярославской области приняли участие 42,36% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии. Голосование проходило с 18 по 20 сентября.

Таким образом, явка оказалась ниже показателя выборов в Госдуму 2021 года (43,3%) и выше результата кампании 2016 года (37,8%).

«Ъ-Я рославль» сообщал, что по итогам выборов по партийным спискам в регионе победила «Единая Россия» с 36,44%. В одномандатном округе №193 победил Анатолий Лисицын — 33,35% (68 582 голоса), в округе №194 — Артем Молчанов с 33,28% (68 423).

Антон Голицын