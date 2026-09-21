В Ростове-на-Дону спрос на арендный бизнес вырос на 66%

В Ростове-на-Дону в первом полугодии 2026 года интерес к готовому бизнесу вырос в нескольких направлениях. Об этом «Ъ-Ростов» в ответ на запрос сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным сервиса, лидером по динамике спроса стал арендный бизнес (+66% год к году). На втором месте располагается сфера услуг (+43%), третью позицию заняла сфера развлечений (+22%). Сельское хозяйство сохранило уровень прошлого года — спрос увеличился на 2%.

При этом средняя стоимость готового бизнеса сильно различается в зависимости от направления. В сфере услуг она составляет около 280 тыс. руб., в сельском хозяйстве — 480 тыс. руб. Средняя цена бизнеса в сфере развлечений достигает 2,1 млн руб., арендного бизнеса — 2,8 млн руб.

В числе вариаций готовых бизнесов, выставленных на продажу, в «Авито» привели действующую химчистку-прачечную в Ростове-на-Дону. Ее стоимость оценили в 3,5 млн руб. В цену входят арендованное помещение, профессиональное оборудование, а также «уже выстроенные рабочие процессы и клиентская база». В донской столице также можно приобрести действующий игровой клуб стоимостью 4,3 млн руб. Объект включает игровую зону на 20 станций, две отдельные консольные комнаты, климатическое оборудование, а также полностью оборудованную зону ресепшена и отдыха.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону на рынке покупки и продажи готовых решений заметнее всего за год спрос вырос на вендинговые автоматы, строительный бизнес и универсальные магазины.

Константин Соловьев