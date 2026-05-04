В Ростове-на-Дону растет спрос на покупку готовых бизнесов

В Ростове-на-Дону на рынке покупки и продажи готовых решений заметнее всего за год спрос вырос на вендинговые автоматы, строительный бизнес и универсальные магазины. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в ответ на запрос в пресс-службе «Авито».

В сегменте готового бизнеса покупка и продажа остаются основными целями сделок. Так, 88% спроса приходится на покупку бизнеса, 4% — на поиск партнера, 8% — на аренду. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 85% объявлений. Еще 12% составляют предложения о партнерстве, а 4% — об аренде. Несмотря на осторожность инвесторов, некоторые категории показывают стабильный рост, отмечают специалисты. Квартал к кварталу спрос на арендные бизнесы и IT-бизнесы вырос на 51% и 29% соответственно. Спрос на пункты выдачи заказов (ПВЗ) и бизнесы в сфере развлечений увеличился на 14% и 4%.

«Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределенности предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток. Поэтому спрос смещается от более сложных проектов к форматам с понятной операционной моделью», — прокомментировал Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито».

Среди подкатегорий аналитики зафиксировали рост в вендинговых автоматах (в 3,4 раза), строительном бизнесе (в 3,3 раза), универсальных магазинах (в 3 раза), цветочных магазинах (в 3 раза) и химическом производстве (в 3 раза). По объему спроса лидируют ПВЗ (22%), на втором месте IT-бизнесы (18%), третье место занимает общепит (16%). В топ-5 также вошли торговля (13%) и красота и здоровье (7%). Годом ранее топ распределялся иначе: ПВЗ (21%), общепит (19%), торговля (19%), IT-бизнес (13%), красота и здоровье (6%). Таким образом, IT-бизнесы поднялись на второе место, обогнав общепит и торговлю, а сегмент красоты и здоровья укрепил позиции.

Объем предложения о продаже готового бизнеса относительно прошлого года практически не изменился, но растет в некоторых категориях. Количество объявлений о продаже ПВЗ выросло на 29% год к году. Объем предложений в сфере развлечений вырос на 27%, а в сфере общепита — на 6%. Среди подкатегорий самый заметный рост показывают кондитерские и пекарни (59%), развлечения для детей (53%), салоны красоты (42%), аренда недвижимости (40%), а также универсальные магазины (32%). Больше всего предложений пришлось на торговлю (21%), затем идут общепит (17%) и ПВЗ (15%). Также в пятерке лидеров — предприятия в сфере красоты и здоровья (9%) и услуг (8%).

Самое заметное снижение средней стоимости за квартал продемонстрировали ПВЗ — на 22%, до 566тыс. руб. IT-бизнесы подешевели на 12%, до 60тыс. руб. На 4% ниже стали стоить предприятия в сфере производства, в среднем 860 тыс. руб. Практически не изменилась стоимость бизнесов в сфере общепита (в среднем 88тыс. руб.). Предприятия в сфере развлечений подорожали на 10%, до 2 млн руб. в среднем.

