Удмуртия заняла 24-е место в РФ по отношению медианной зарплаты к набору товаров

Удмуртия заняла 24-е место из 85 регионов России в рейтинге «РИА Новости» по соотношению чистой медианной зарплаты к числу потребительских наборов, которые на эту сумму можно приобрести. Финансовый показатель в регионе по итогам второго квартала составил 65,8 тыс. руб. Этих средств хватит на 2,65 набора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первое место по покупательной способности медианной зарплаты занял Ямало-Ненецкий автономный округ — на 155 тыс. руб. можно приобрести 5,1 фиксированного набора товаров и услуг. Аутсайдер рейтинга — Чечня, где медианная зарплата составила 35,7 тыс. руб. Отношение к набору — 1,44.

Чистая медианная зарплата (за вычетом НДФЛ) — это показатель, при котором половина работников получает больше указанной суммы, а половина — меньше. В среднем по России чистая медианная зарплата во втором квартале составила почти 72 тыс. руб. Отношение — 2,7.