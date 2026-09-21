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В Ростове Великом серийный шоплифтер получил девять месяцев колонии

Ростовский районный суд Ярославской области приговорил к девяти месяцам лишения свободы 50-летнего жителя Ставропольского края, признанного виновным в серии краж продуктов из магазинов Ростова Великого. Об этом сообщила Ростовская межрайонная прокуратура.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным суда, с декабря 2024 года по июль 2025 года мужчина неоднократно похищал продукты питания из магазинов города. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Суд назначил ему девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Виктория Самко

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