В Ростове Великом серийный шоплифтер получил девять месяцев колонии

Ростовский районный суд Ярославской области приговорил к девяти месяцам лишения свободы 50-летнего жителя Ставропольского края, признанного виновным в серии краж продуктов из магазинов Ростова Великого. Об этом сообщила Ростовская межрайонная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным суда, с декабря 2024 года по июль 2025 года мужчина неоднократно похищал продукты питания из магазинов города. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Суд назначил ему девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Виктория Самко