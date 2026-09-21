Ярославская область заняла 36-е место в рейтинге регионов по зарплатам

Ярославская область заняла 36-е место среди 85 регионов России в рейтинге РИА Новости по покупательной способности медианной зарплаты по итогам второго квартала 2026 года. Чистая медианная зарплата в регионе составила 62 754 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным исследования, на одну медианную зарплату в Ярославской области можно было приобрести 2,5 фиксированного набора товаров и услуг. Среднероссийский показатель составил 2,7 набора при медианной зарплате 71 969 руб.

Медианная зарплата показывает доход работника, находящегося в середине распределения: половина работников получает больше этой суммы, половина — меньше. При расчете рейтинга эксперты учитывали зарплаты после вычета НДФЛ и стоимость фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе.

Исследование охватывает данные за апрель—июнь 2026 года. Всего в рейтинг вошли 85 российских регионов.

Виктория Самко