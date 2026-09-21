Тракторист пострадал в тройном ДТП на М-8 под Переславлем

Тройное ДТП с опрокидыванием произошло утром 21 сентября на 148-м км трассы М-8 в Переславль-Залесском округе. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в УМВД по Ярославской области, сообщение о происшествии поступило в 5:46.

В аварии участвовали три транспортных средства: грузовик «МАН», легковой автомобиль Opel и трактор. В результате удара трактор опрокинулся на бок, а Opel съехал в кювет — последствия столкновения зафиксировали очевидцы на видео. Пострадал 55-летний тракторист. С травмами его доставили в больницу.

Виктория Самко