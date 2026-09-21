УФАС усмотрело в действиях ярославской больницы нарушение закона о закупках

Ярославское межрегиональное управление ФАС признало Клиническую больницу № 9 нарушившей требования Закона о закупках за отказ от заключения договора с победителем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Клиническая больница №9 Фото: Клиническая больница №9

Больница в июне текущего года закупала реагенты для биохимического анализатора. Победителем процедуры стал ИП, предложивший наилучшую цену, однако учреждение отказалось от подписания договора, сославшись на отсутствие договорных отношений между ИП и дистрибьютором производителя реагентов.

Больница посчитала, что у ИП нет прав на использование товарного знака, а значит, участник торгов предоставил недостоверные сведения о своем соответствии требованиям закупки. Антимонопольный орган посчитал отказ неправомерным.

«Поставка товара, уже находящегося в обороте, позволяет исполнить договор без дополнительного согласия правообладателя. Условия данной закупки не предполагали, что заказчик приобретает какие-либо права на товарный знак, в связи с чем требования об их наличии не могут быть применены»,— пояснили в УФАС.

Соответствие товара требованиям больница могла проверить непосредственно при приемке. Теперь уполномоченному должностному лицу управления предстоит рассмотреть вопрос о возбуждении в отношении больницы дела об административном правонарушении.

Алла Чижова