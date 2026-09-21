Кандидаты от «Единой России» получили большинство голосов на выборах в Госдуму

Как следует из данных ЦИК, по данным обработки 100% протоколов во всех четырех одномандатных округах Пермского края, большинство получили представители «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Пермском округе №62 единоросс Антон Немкин набрал 44,26% голосов, Дмитрий Новокрещенов от партии КПРФ — 10,27%, Николай Богданов от партии «Новые люди» получил 8,80%.

В Чусовском округе №63 Роман Водянов набрал 42,49% голосов, Ксения Айтакова от КПРФ — 15,74%, Сергей Исаев от ЛДПР — 8,72%.

В Кунгурском округе №64 Ирина Ивенских набрала 40,79%, Анна Баранова от КПРФ — 11,99%, Алексей Овчинников от партии «Новые люди» — 10,96%.

В Кудымкарском округ №65 Олег Калинский получил 43,82% голосов, Олег Постников от ЛДПР — 10,99%, Антон Тютюнников от КПРФ — 10,36%.