Ярославцы начали активнее страховать свою жизнь и имущество

В первом полугодии 2026 года с жителями Ярославской области было заключено почти 519 тыс. договоров страхования, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом за страховку ярославцы отдали 7,7 млрд руб., что на 12% больше, чем год назад, а получили в качестве выплат 4,9 млрд руб., что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, жители региона оформили 309,7 тыс. полисов добровольного страхования (+12,8%). Чаще всего ярославцы страховали свою жизнь, имущество и автомобили по КАСКО. За страховку они платили в среднем по 20,5 тыс. руб., а общая сумма страховых взносов выросла по сравнению с первым полугодием 2025 года на 14%, составив 6,3 млрд руб.

Число договоров по обязательному страхованию выросло на 22,5%. Более 99% договоров — ОСАГО. Ярославцы в среднем отдавали за страховку по 6,2 тыс. руб., а общая сумма страховых премий составила 1,3 млрд руб. (+4%).

По полисам добровольного страхования ярославцы получили 4 млрд руб., что на 15,8% меньше, чем год назад, а по полисам обязательного страхования — 0,9 млрд руб., что на 1,8% больше.

Алла Чижова