Некоуз получил статус исторического поселения регионального значения

Село Некоуз Некоузского муниципального округа получило статус исторического поселения регионального значения. Соответствующее постановление подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Некоузского округа Фото: Администрация Некоузского округа

В границы исторического поселения вошла территория села на обоих берегах реки Чернавки. Предмет охраны включает историческую планировку и застройку Некоузa, центральную торговую площадь, исторические улицы Советскую и Колхозную, а также характерные виды на реку и архитектурную доминанту села — Троицкую церковь 1790 года.

Согласно постановлению, охраняться будут также ансамбль Троицкой церкви с часовней и сторожкой, земская больница 1894 года, школа 1903 года, братская могила советских воинов и 23 исторически ценных деревянных жилых дома конца XIX — первой половины XX века.

Для территории установлены специальные градостроительные требования. В частности, запрещены изменение исторически сложившейся планировки, размещение отдельно стоящих рекламных щитов, крупных торговых и многофункциональных центров, промышленных и складских объектов. При реконструкции зданий нельзя использовать сайдинг, плоские и ломаные мансардные кровли, а также чрезмерно яркие цветовые решения. Земляные и строительные работы должны предваряться археологическими исследованиями.

Некоуз стал 14-й территорией в регионе, получившей статус исторического поселения. Ранее в этот перечень были включены Поречье-Рыбное, Вятское, Закобякино, Кукобой и другие населенные пункты Ярославской области.

«Сейчас документы готовит Диево-Городище. Это дает возможность участвовать во всероссийском конкурсе и привлекать дополнительные федеральные средства на развитие»,— сообщил Михаил Евраев.

Виктория Самко