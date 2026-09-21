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На осетровом заводе на Кубани сократилась акватория обитания рыбы из-за нерабочих бассейнов

На Гривенском осетровом рыбоводном заводе в Калининском районе Краснодарского края сократилась акватория обитания рыб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, 18 дафниевых бассейнов находятся в нерабочем состоянии, а ремонт производственных мощностей длительное время не проводился.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прокурорами в результате проверки также установлено, что плотность посадки особей осетровых на заводе превышена более чем в два раза. Отмечается, что это создает предпосылки для угрозы их травмирования.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление руководству предприятия. Ход устранения нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Елизавета Ершова

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