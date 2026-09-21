Стали известны итоги выборов в ГД РФ в Ярославской области

На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва в Ярославской области обработаны 100% бюллетеней. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. По предварительным данным, в одномандатных округах победу одержали Анатолий Лисицын и Артем Молчанов, по единому избирательному округу — партия «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Результаты по партийным спискам:

«Единая Россия» — 36,44% (151 695 голосов)

КПРФ — 19,10% (79 512 голосов)

«Новые люди» — 14,00% (58 270 голосов)

ЛДПР — 11,12% (46 310 голосов)

«Справедливая Россия» — 10,10% (42 037 голосов)

«Партия пенсионеров» — 3,68% (15 309 голосов)

Российская экологическая партия «Зеленые» — 1,74% (7 240 голосов)

«Коммунисты России» — 0,94% (3 893 голосов)

«Родина» — 0,88% (3 662 голосов)

«Партия прямой демократии» — 0,25% (1 040 голосов)

Результаты по одномандатным округам:

Округ №193

Анатолий Лисицын — 33,35% (68 582 голосов)

Елена Кузнецова — 18,58% (38 209 голосов)

Анна Скрозникова — 17,51% (35 994 голосов)

Анатолий Каширин — 9,48% (19 497 голосов)

Алексей Гурьев — 9,25% (19 023 голосов)

Юлия Овчинникова — 4,33% (8 911 голосов)

Дмитрий Трусов — 3,08% (6 330 голосов)

Дмитрий Голубятников — 1,66% (3 411 голосов)

Округ №194

Артем Молчанов — 33,28% (68 423 голосов)

Анатолий Грешневиков — 22,83% (46 929 голосов)

Михаил Парамонов — 12,30% (25 287 голосов)

Алексей Горохов — 8,24% (16 941 голосов)

Сергей Балабаев — 7,80% (16 046 голосов)

Александр Казинец — 5,86% (12 058 голосов)

Андрей Бурьяноватый — 3,50% (7 193 голосов)

Мария Бурцева — 1,90% (3 902 голосов)

Денис Шубин — 1,88% (3 867 голосов)

Антон Голицын