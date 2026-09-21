Волковский фестиваль, прогулки с гидами и открытие «Спартаковца»

На этой неделе в Ярославле пройдет сразу несколько фестивалей: уже знакомые ярославцам Волковский и арфовый, впервые — фестиваль индивидуальных гидов, состоящий из тематических прогулок с экспертами. Во Дворце молодежи выступит стендап-комик Андрей Бебуришвили, а на стадионе «Спартаковец» — Niletto, в Доме актера пройдет премьера спектакля «Сердце Эдварда», а в кино покажут «Девятую планету» с Юрой Борисовым. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Авиатор", Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль "Авиатор", Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Фото: Официальный сайт Волковского театра

Концерты

«Духовный диалог»

Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» под управлением Владимира Контарева исполнит произведения русской духовной и светской хоровой музыки. В программе — сочинения Павла Чеснокова, Николая Голованова, Сергея Рахманинова, современных композиторов Петра Корягина, Александра Левина, Сергея Екимова. Наряду с духовными песнопениями прозвучат произведения на стихи Александра Пушкина и Алексея Толстого, а также обработки русских народных песен.

Когда: 23 сентября в 19:00 Где: Церковь Ильи Пророка Билеты: 750 руб. Возрастное ограничение: 0+

«Удобный»

Андрей Бебуришвили представит новую стендап-программу «Удобный». Популярный комик, знакомый зрителям по проектам ТНТ, смешивает в своем шоу дерзкий юмор, жизненные наблюдения и легкую ностальгию.

Когда: 24 сентября в 19:00 Где: Дворец молодежи Билеты: от 1,6 тыс. руб. Возрастное ограничение: 18+

Театр

«Сердце Эдварда»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Сердце Эдварда"

Фото: Дом Актера | Ярославль Спектакль "Сердце Эдварда"

Фото: Дом Актера | Ярославль

Спектакль-сказка для детей и взрослых создана по мотивам повести Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Главный герой — фарфоровый кролик, который умеет гордиться собой, но еще не умеет чувствовать. Однажды он оказывается на самом дне океана и с этого момента начинается его удивительное путешествие. Эдварду предстоит узнать, как хрупкое сердце учится любить.

Когда: 27 сентября в 12:00 Где: Дом актера имени Сергея Пускепалиса Билеты: от 700 руб. Возрастное ограничение: 6+

Фестивали

Волковский фестиваль

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Волковский театр

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Открылся XXVI Международный Волковский фестиваль, в котором примут участие театры из Магнитогорска, Рязани, Санкт-Петербурга, Барнаула, Москвы, Челябинска и Белграда. Так, Русский театр из Белграда покажет спектакль «Пушкин. Случаи» на сербском языке с русскими субтитрами. Постановка представляет собой зарисовки современной жизни, основанные на произведениях Александра Пушкина «Повести Белкина» и «Барышня-Крестьянка».

Рязанский театр кукол представит спектакль-мечту о детстве первого космонавта «Юра», а Челябинский государственный драматический Молодежный театр — о детстве писателя Виктора Астафьева. Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина покажет ярославцам спектакль по роману Евгения Водолазкина «Авиатор».

Отдельный блок на фестивале образуют спектакли про Великую Отечественную войну. Санкт-петербургский театр юного зрителя им. А.А. Брянцева со сцены «Первого русского» покажет историю бегемотихи по кличке Красавица, которая пережила блокаду Ленинграда, Московский театр-студия Всеволода Шиловского расскажет о молодежи 1940-х, чьи судьбы пересеклись на Белорусском фронте, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова — о последних предвоенных годах в СССР.

Когда: с 21 по 27 сентября включительно Где: Волковский театр Билеты: от 1 тыс. руб. Возрастное ограничение: зависит от спектакля

II Осенний арфовый фестиваль

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый Осенний арфовый фестиваль

Фото: Ярославская филармония Первый Осенний арфовый фестиваль

Фото: Ярославская филармония

В программе — произведения от начала XIX века до современности, в том числе произведение для двух арф в сопровождении симфонического оркестра. Со сцены прозвучат эксклюзивные инструменты бренда «Lyon & Healy» с покрытием из 24-каратного золота.

В концертах примут участие ведущие артисты страны: Наталия Шамеева, Марина Чудакова, Софья Кипрская (26 сентября), Мария Федорова, Нина Куприянова, Ирина Стачинская (27 сентября). Аккомпанировать солистам будет Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр.

Когда: 26 – 27 сентября, 18:00 Где: Ярославская филармония Билеты: от 400 руб. Возрастное ограничение: 6+

Первый фестиваль индивидуальных гидов Ярославля

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Фестиваль запущен Туристко-информационным центром и предполагает двухчасовые экскурсии группами до 20 человек в наушниках. Так, автор книги «История денег в Ярославле» Светлана Михеева проведет одноименную экскурсию по исторической части города и местам, связанным тем или иным образом с деньгами. Художник и педагог Жанна Морозова позволит увидеть Ярославль глазами известных художников.

Кандидат культурологии Татьяна Тернопол проведет познавательную прогулку по Тверицкой набережной и расскажет о религиозной жизни Тверицкой слободы XIX-XX веков. Заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П. Г. Демидова Андрей Данилов в ходе своей авторской экскурсии расскажет, какую роль играл город в общероссийских процессах и в чем Ярославль сомасштабен всей России и миру.

Когда: 26 – 27 сентября Где: зависит от экскурсии Билеты: 1 тыс. руб. Возрастное ограничение: 0+

Спорт

«Спартаковец»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Niletto

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Певец Niletto

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На этой неделе состоится торжественное открытие стадиона «Спартаковец» после большой реконструкции. Там пройдут совместные тренировки с чемпионкой мира по кикбоксингу Анастасией Мошкиной, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и победителем шоу «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным. Завершит вечер выступление Niletto (Данилы Прыткова), известного по таким песням, как «Любимка», «Краш», «Не вспоминай» и «Худи».

Когда: 24 сентября в 16:00 — тренировки, в 20:00 — концерт Где: стадион «Спартаковец» Билеты: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Выставки и встречи

«Царь приехал»

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В рамках лектория на выставке «XX век начинается» состоится лекция «Царь приехал»: речь пойдет о торжествах в Ярославской губернии по случаю 300-летия царствования дома Романовых. Ученый секретарь Наталья Артемьева раскроет, как тогда отмечали юбилейную дату.

Когда: 26 сентября в 16:00 Где: Ярославский музей-заповедник Билеты: 450 руб. Возрастное ограничение: 0+

Экскурсия в церкви Богоявления

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Экскурсия посвящена одному из знаковых памятников XVII века. Храм возведен в 1684–1693 годах на средства купца Алексея Зубчанинова. Главным его украшением стали многоцветные поливные изразцы — по их количеству и характеру применения храм не имеет аналогов даже среди богатой на детали архитектуры Ярославля того времени. В ходе экскурсии гид расскажет об архитектурно-художественных особенностях памятника, его убранстве и системе росписи.

Когда: 26 сентября в 13:00 Где: церковь Богоявления Билеты: 400 руб. Возрастное ограничение: 6+

Литературная гостиная

Тема встречи — «Древние тексты в современном мире. Зачем читать Ветхий Завет сегодня?». Разговор на стыке культуры, истории и богословия проведет священник, иерей, настоятель Богоявленского храма Александр Сатомский. Одновременно состоится презентация двух книг отца Александра — «Свитки» и «Щит Давида».

Когда: 24 сентября в 18:00 Где: Областная библиотека им. Некрасова Билеты: вход свободный

Кино

«Сумерки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из фильма «Сумерки», 2008 (Кинопоиск Фото: Кадр из фильма «Сумерки», 2008 (Кинопоиск

История любви школьницы Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена возвращается на большой экран: культовую ленту Кэтрин Хардвик с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном показывают в ярославских кинотеатрах до 24 сентября. 18+

«Курьер»

Боевик режиссера Скотта Во («Need for Speed: Жажда скорости», «Неудержимые 4») рассказывает историю бывшего военного Хэнка Мэлоуна, который работает элитным курьером. Ему дают три часа на доставку донорской печени для умирающей девочки, но за грузом начинает охоту глава ОПГ. Главные роли исполнили Алан Ритчсон («Джек Ричер»), Оуэн Уилсон и Родриго Санторо («300 спартанцев»). 18+

«Девятая планета»

По сюжету автомеханик Дима Хруст (Юра Борисов) после клинической смерти начинает вспоминать службу на далекой планете — сражения, базу землян и девушку Полину (Ирина Старшенбаум). Сослуживцы считают эти воспоминания бредом, но встреча с Полиной в реальности убеждает героя, что ему стерли память. Главный герой решает вернуться на Девятую планету и узнать правду. Режиссер — Николай Рыбников («Трудные подростки»). 16+

В регионе

Лесоповал

Коллектив предлагает не просто концерт, а настоящий мини-спектакль — с выразительными мелодиями, эмоциональным вокалом и танцами. В программе — проверенные хиты, включая легендарную композицию «Белый лебедь на пруду», новинки репертуара.

Где: Рыбинск, ДК «Вымпел» Когда: 26 сентября в 18:00 Билеты: от 2 тыс. руб. Возрастное ограничение: 12+

Алла Чижова