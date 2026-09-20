В Ярославской области Лисицын и Молчанов получили большинство голосов на ДЭГ

По итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Ярославской области среди кандидатов-одномандатников лидируют Анатолий Лисицын и Артем Молчанов. Протоколы опубликованы после завершения голосования 20 сентября. Данные публикует портал ЯрНьюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ВАРМСУ Фото: пресс-служба ВАРМСУ

В Ярославском избирательном округе Анатолий Лисицын получил 19 411 голосов. Второе место заняла Анна Скрозникова («Новые люди») с 9 172 голосами, третье — Елена Кузнецова (КПРФ), набравшая 5 562 голоса.

В Ростовском избирательном округе по результатам ДЭГ лидировал Артем Молчанов («Единая Россия») с 15 443 голосами. Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») получил 5 737 голосов, Алексей Горохов («Новые люди») — 4 396.

Среди партий по итогам дистанционного голосования в регионе первое место заняла «Единая Россия» — 38 900 голосов. За «Новых людей» проголосовали 14 068 человек, за КПРФ — 9 363, за ЛДПР — 8 693, за «Справедливую Россию» — 6 755.

Антон Голицын