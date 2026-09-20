В Ярославле открылся XXVI Волковский театральный фестиваль

В Ярославле открылся XXVI Международный Волковский фестиваль. В течение недели на основной и камерной сценах театра имени Федора Волкова покажут 10 спектаклей театров из шести регионов России и Сербии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Клинч» на Волковском фестивале

Фото: Правительство Ярославской области Спектакль «Клинч» на Волковском фестивале

Фото: Правительство Ярославской области

«Ярославль по праву остается одним из главных театральных центров России. И Волковский фестиваль – важная площадка для творческого обмена, встреч зрителей и артистов»,— отметил в своем канале в «Максе» губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фестиваль открылся в день памяти актера и режиссера Сергея Пускепалиса, погибшего в автокатастрофе четыре года назад. На открытии показали спектакль «Клинч» Магнитогорского академического драматического театра по пьесе Алексея Слаповского в постановке Глеба Пускепалиса, основанной на театральных эскизах его отца.

«В программу фестиваля в 2026 году вошли яркие театральные премьеры. Будут представлены не только драматические, но и кукольные постановки»,— рассказала министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина. По ее словам, международным участником фестиваля станет Русский театр в Белграде. Его спектакль «Пушкин. Случаи» по произведениям Александра Пушкина покажут 26 и 27 сентября на камерной сцене театра Волкова.

В рамках фестиваля областную премию «За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова» получила художник-постановщик Ярославского театра кукол Елена Береснева. За 43 года работы она создала более тысячи кукол для 70 спектаклей. В афишу также вошли постановки театров Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Барнаула, Магнитогорска и Челябинска.

Антон Голицын