Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проголосовал на выборах депутатов Госдумы на своем избирательном участке в школе № 96 Ростова-на-Дону, об этом он сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

«Выполнил свой гражданский долг, как и большинство жителей нашей области. И это важный выбор! Мы выбираем депутатов Государственной Думы, которые будут отстаивать интересы региона, определять бюджет, субсидии и льготы, национальные проекты и госпрограммы»,— написал губернатор. Он отметил, что Ростовская область – один из крупнейших регионов страны, и от выбора его избирателей зависит «очень многое».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области на 12:00 20 сентября превысила 55%.

Мария Иванова