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Явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области превысила 55%

В Ростовской области явка на выборах депутатов Госдумы на 12:00 20 сентября превысила 55%. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В воскресенье избирательные участки начали работу в 8:00. Голосование завершится в 20:00. Всего в этом году в выборах могут принять участие более 3 млн избирателей Ростовской области. С 18 по 20 сентября жители региона голосуют на выборах депутатов Государственной Думы, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания и выборах депутатов органов местного самоуправления.

Мария Иванова

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