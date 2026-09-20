Явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области превысила 55%

В Ростовской области явка на выборах депутатов Госдумы на 12:00 20 сентября превысила 55%. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В воскресенье избирательные участки начали работу в 8:00. Голосование завершится в 20:00. Всего в этом году в выборах могут принять участие более 3 млн избирателей Ростовской области. С 18 по 20 сентября жители региона голосуют на выборах депутатов Государственной Думы, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания и выборах депутатов органов местного самоуправления.

Мария Иванова