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Главные новости к утру 20 сентября

Два человека погибли и семь пострадали при налете БПЛА на Подмосковье

В Подмосковье сбиты 249 беспилотников. Два человека погибли, еще семь пострадали. Разрушения зафиксированы более чем в 10 округах Московской области.

В Москве поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Сергей Собянин. Один из беспилотников попал в здание на юге города.

Силовики сорвали выступление рэпера Madk1d в московском клубе «Место Место».

Мужчина погиб при нападении медведя на Камчатке.

Бывшая президент Чили Мишель Бачелет сняла свою кандидатуру с выборов на пост генсекретаря ООН.

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