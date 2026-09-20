Главные новости к утру 20 сентября

В Подмосковье сбиты 249 беспилотников. Два человека погибли, еще семь пострадали. Разрушения зафиксированы более чем в 10 округах Московской области.

В Москве поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Сергей Собянин. Один из беспилотников попал в здание на юге города.

Силовики сорвали выступление рэпера Madk1d в московском клубе «Место Место».

Мужчина погиб при нападении медведя на Камчатке.

Бывшая президент Чили Мишель Бачелет сняла свою кандидатуру с выборов на пост генсекретаря ООН.