Силовики сорвали выступление рэпера Madk1d в московском клубе «Место Место»

В московском клубе «Место Место» силовики сорвали концерт рэпера Madk1d. Мероприятие было запланировано на 23:59, но незадолго до начала к клубу приехали сотрудники полиции и Росгвардии, вывели посетителей, сорвали афиши, нескольких человек задержали.

Madk1d написал в соцсетях, что концерт отменен по не зависящим от него причинам. «Я очень ждал нашей встречи, днем приезжал на площадку на чек, но мое выступление, к сожалению, сегодня не состоится», — сообщил рэпер.

По данным «Ъ», росгвардеец сказал одной из посетительниц, что рэпер сам отменил выступление. До концерта рэпера в соцсетях «Места Места» публиковались видеозаписи с предшествующих выступлений. Отмену концерта Madk1d площадка не комментировала.

Выступление рэпера анонсировалось как бесплатное и было приурочено к открытию «Места Места». Очередь из желавших попасть на концерт Madk1d растянулась на несколько улиц. Площадка начала работать по адресу: Чистопрудный бульвар, 25, в помещении поэтического бара «Лахесис», который прекратил работу летом этого года.

По данным «Яндекс.Музыки», у 24-летнего Madk1d (настоящее имя Марк Серков) 6,2 млн прослушиваний в месяц. Его альбом Sexyswag занял первое место в рейтинге лучших за 2025 год по версии сайта The Flow. В этом году Madk1d вошел в число 10 перспективных музыкантов моложе 30 по версии журнала Forbes.