Два человека погибли и шесть пострадали при налете БПЛА в Подмосковье

Силы ПВО сбили в 17 округах Подмосковья 249 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Два человека погибли, еще шесть ранены.

«В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей»,— написал господин Воробьев. Он уточнил, что дети госпитализированы.

Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. «Пожилой мужчина находился в частном доме, который был разрушен и загорелся в результате атаки»,— сообщил губернатор. Один человек также пострадал в Ленинском округе.

Как добавил Андрей Воробьев, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы около 400 человек, из которых 70 — дети. Повреждены 20 автомобилей.

Как добавил Андрей Воробьев, в Софьино из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс. В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом — горят квартиры на трех этажах. В Истре поврежден жилой дом и здание предприятия. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили вблизи столицы 186 беспилотников. Поврежден объект на территории Московского НПЗ.