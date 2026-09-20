Мужчина погиб при нападении медведя на Камчатке

В Усть-Камчатском округе Камчатки медведь напал на человека. Мужчина погиб. Об этом администрация округа сообщила «РИА Новости».

Как добавили в окружной администрации, погибший мужчина работал сторожем. Медведь разрушил забор и, не испугавшись собак, прошел на объект, который охранял мужчина. Охотники-волонтеры и полиция ищут хищника.

Гибель мужчины из-за нападения медведя стала вторым таким случаем на Камчатке с начала года. 19 июля в Усть-Камчатском округе ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода диких зверей к людям. Аналогичный режим действует на всей территории Иркутской области и в 11 районах Тывы.