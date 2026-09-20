Мужчина погиб при нападении медведя на Камчатке
В Усть-Камчатском округе Камчатки медведь напал на человека. Мужчина погиб. Об этом администрация округа сообщила «РИА Новости».
Как добавили в окружной администрации, погибший мужчина работал сторожем. Медведь разрушил забор и, не испугавшись собак, прошел на объект, который охранял мужчина. Охотники-волонтеры и полиция ищут хищника.
Гибель мужчины из-за нападения медведя стала вторым таким случаем на Камчатке с начала года. 19 июля в Усть-Камчатском округе ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода диких зверей к людям. Аналогичный режим действует на всей территории Иркутской области и в 11 районах Тывы.
Режим повышенной готовности в подобных случаях означает перевод сил и служб на работу по исключению угрозы жизни людей из-за выходов медведей. В Петропавловске-Камчатском при таком режиме оперативные группы постоянно отрабатывали сообщения о появлении зверей в городской среде.
В сентябре 2025 года в Петропавловске-Камчатском после смертельного нападения медведя усилили состав оперативных групп. Они на постоянной основе реагировали на сообщения о выходе хищников в городскую среду в период их активности.