Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге отказались менять площадку
Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге отменять не планируется, заявила гендиректор Say Agency Анна Субчева. По ее словам, агентство также не намерено отказываться от проведения мероприятия на «Газпром Арене».
Канье Уэст
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Как пояснила госпожа Субчева, решение об отмене концерта может принять либо сам артист, либо агентство, которое организовало его приезд. «Можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы — никто из нас информацию не удаляет. Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие. Мы его проведем»,— заверила гендиректор Say Agency.
Анна Субчева уточнила, что «Газпром Арену» выбрали из-за наличия у площадки крыши, поскольку концерты планируются в октябре, а в это время возможны осадки. «Мы не рассматриваем перенос ни дат, ни на другую какую-то концертную площадку»,— подчеркнула гендиректор агентства.
Say Agency анонсировало концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. Организаторы говорили, что уже заплатили аванс рэперу. РБК и «Фонтанка» писали, что выступление все же может состояться.
Подробности — в материале «Ъ» «Синдром отмены».
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Подтверждение Say Agency основано на письме от «Газпром Арены», которое, по словам агентства, разрешало выйти в анонс и начать продажу билетов. Однако это не то же самое, что подписанный договор аренды: сама площадка заявила, что не заключала такой договор, а без него концерт состояться не может. Поэтому публичное обещание организатора пока описывает намерение провести мероприятие, но не подтверждает готовность площадки принять его на окончательно оформленных условиях.
Обычная организационная последовательность предполагает сначала заключить договоры с артистом и площадкой, а уже затем объявлять концерт и открывать продажи. При срыве по вине организатора, в том числе из-за неподписанного договора с площадкой, артист может отказаться от выступления, возможно с удержанием гонорара.
Для зрителей спор о площадке означает прежде всего риск возвратов: условия о невозвратности билетов не исключают требований вернуть деньги, если концерт отменят или перенесут на другую площадку. Дополнительным ограничением может стать согласование мероприятия с местными властями, которое также упоминалось среди возможных причин срыва.