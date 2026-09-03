Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге отказались менять площадку

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге отменять не планируется, заявила гендиректор Say Agency Анна Субчева. По ее словам, агентство также не намерено отказываться от проведения мероприятия на «Газпром Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Канье Уэст

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Как пояснила госпожа Субчева, решение об отмене концерта может принять либо сам артист, либо агентство, которое организовало его приезд. «Можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы — никто из нас информацию не удаляет. Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие. Мы его проведем»,— заверила гендиректор Say Agency.

Анна Субчева уточнила, что «Газпром Арену» выбрали из-за наличия у площадки крыши, поскольку концерты планируются в октябре, а в это время возможны осадки. «Мы не рассматриваем перенос ни дат, ни на другую какую-то концертную площадку»,— подчеркнула гендиректор агентства.

Say Agency анонсировало концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. Организаторы говорили, что уже заплатили аванс рэперу. РБК и «Фонтанка» писали, что выступление все же может состояться.

Подробности — в материале «Ъ» «Синдром отмены».