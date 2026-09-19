Инвестпроекты в Ярославской области создадут 20 тыс. рабочих мест

Более 20 тыс. рабочих мест создадут в Ярославской области благодаря реализации инвестпроектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, с 2022 по 2025 год в Ярославскую область привлекли 600 млрд руб. инвестиций. В настоящее время в регионе реализуются 93 проекта общей стоимостью 483 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Привлечение инвестиций — это главный источник развития региона. Именно частные вложения дают нам возможность строить, ремонтировать, благоустраивать территорию и улучшать качество жизни людей. За последние годы мы значительно продвинулись в этом направлении. Серьезно работаем с инвесторами, привлекаем их из других регионов и делаем так, чтобы они регистрировались у нас, платили здесь налоги»,— заявил Михаил Евраев.

Среди крупных проектов губернатор выделил распределительный центр Ozon с инвестициями 13,5 млрд руб. и 1,64 тыс. рабочих мест, а также частный многофункциональный технопарк в Ярославле. В его создание компания «Регионстрой» вложила более 1 млрд руб. На площадке создано 325 рабочих мест, ее заполненность достигла 80%.

В индустриальных парках «Новоселки» и «Тутаев» реализуются проекты по производству ограждающих конструкций, вентиляционного оборудования, ветеринарных препаратов, медицинских изделий и промышленной упаковки. В «Новоселках» также планируется строительство дата-центра с инвестициями до 12 млрд руб. В Рыбинске намерены открыть центр разработок группы «Тензор» на 200 рабочих мест.

По данным правительства области, портфель проектов в агропромышленном комплексе превышает 37 млрд руб. В частности, в Угличе планируется строительство завода сырных заквасок стоимостью более 3 млрд руб., а в Ростовском округе — молочного комплекса «Красный маяк» за 4 млрд руб. В Некоузском округе компания «Агро-Ярославль» намерена реализовать проект по производству льна с инвестициями 3,5 млрд руб.

Антон Голицын